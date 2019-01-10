Недавно почивший музыкант Крис Кельми оставил родственникам наказ. Последняя воля артиста поражает воображение.

Недавно почивший музыкант КрисКельми оставил родственникам наказ. Последняя воля артиста поражаетвоображение.По решению близких церемонияпрощания с Крисом Кельми была закрытой. Присутствовали жена, сын Кристиан и двое братьев.В целом было около двадцати человек. Журналистов на панихиду не пустили.Как рассказала подруга Кельмипоэтесса Маргарита Пушкина, написавшая когда-то хит "Замыкая круг", музыкантакремировали. По завещанию Криса, прах не будет захоронен. "Его развеют над Атлантикой", – говорит литературный деятель.Отметим, что Пушкина ранеевысказывалась по поводу того, что многим друзьям не разрешили проститься кКельми. "Боятся наплыва журналистов? Но где же они были, когда больного Крисатаскали по ТВ-каналам и выставляли в дурацком виде на потеху обывателям? Гдебыли близкие люди, если они такие близкие, когда Крису надо было помочь? Онумер в одиночестве", – цитирует поэтессу .Напомним, смерть 63-летнегоКриса Кельми наступила 1 января, после новогодней ночи. Тело музыканта былонаправлено в морг. Сразу после того, как информация о кончине артиста попала впрессу, поползли слухи, что музыкант погиб из-за своего пристрастия к алкоголюи наркотикам. Говорили, что певец попросту спился.Однако сотрудники морга, гдеобследовали тело звезды, заявили, что смерть наступила по естественным причинам."Не от алкоголя. Там хроническое заболевание", – отмечали медики. Болеетого, у Кельми были проблемы с сердцем.