Американская певица приняла участие в откровенной фотосессии для продвижения своей новой коллекции нижнего белья. Фотографии появились на официальной странице Рианны в Instagram.

Американская певица приняла участие в откровеннойфотосессии для продвижения своей новой коллекции нижнего белья. Фотографии появились на официальной странице Рианны в Instagram.Певица приурочила свою новую коллекцию нижнего белья ко Дню святого Валентина. Перед запуском собственной линии звезда рассказала о проекте в интервьюизданию Vogue. "Нижнее белье ассоциируется с эксплуатацией тела. Но это далеко не так. Такая одежда является восхвалением женских форм. Коллекция Savage x Fenty как раз и занимается этим", – пояснила она.В своем микроблоге в Instagram уже представила одинкомплект. На снимках она позирует в розовом нижнем белье. Исполнительница дополнилаобраз перчатками и аксессуаром для волос в форме сердца. "День святого Валентина создан только для вас. Влюбляйтесь вместес моей новой коллекцией!", – подписала она одну из фотографий.Поклонники звезды не смогли пройти мимо таких пикантных снимков и осыпали ее комплиментами: "Королева!", "Бомба", "Как мне нравится этобелье!", "Шикарное тело", "Посмотрите на эти формы!". Один из пользователей вшутку спросил, а прилагается ли к этому костюму мужчина.утверждает, что всех женщин можно описать словом – Savage, что в переводе означает – неприрученная. "Женщиныобычно считаются в нашем обществе слабыми и беспомощными. Но благодаря моей коллекции онипредстанут в совершенно другом виде. Они сильные, всем руководят и могут принимать самостоятельные решения", – заявила она.