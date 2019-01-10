С наступившего года в нашей стране действует
нововведение для людей, достигших 80 лет. Их размер пенсии возрастет.
С наступившего года в нашей стране действует
нововведение для людей, достигших 80 лет. Их размер пенсии возрастет.
Надбавка к пенсии
составляет 5 334 рублей. Это на 400 рублей больше, чем в 2018 году.
По данным Пенсионного фонда России, когда гражданину
исполняется 80 лет, становится больше. Однако это произойдет
лишь в том случае, если человек получает страховую пенсию по старости.
Фиксированный размер к этой части пенсии
увеличивают вдвое. Пожилому человеку для этого ничего не нужно делать и никуда
не надо идти. Перерасчет произойдет автоматически, передает
Rg.ru.
Если же россиянин получает социальную
пенсию или по потере кормильца, то после 80 лет она не увеличится из-за
возраста. Не вырастет размер пенсии по возрасту и инвалидам I группы, поскольку
эта категория граждан уже получает двойной размер фиксированной выплаты.
Кроме того,
можно в этому году получить и доплату по уходу за пенсионером. Ее начисляют,
если за ним ухаживает трудоспособный неработающий человек. Пенсионеру
доплачивают для расчетов с ним. Размер выплаты к пенсии составляет 1200 рублей
в месяц. В некоторых регионах действует повышающий коэффициент.