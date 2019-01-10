С наступившего года в нашей стране действует нововведение для людей, достигших 80 лет. Их размер пенсии возрастет.

С наступившего года в нашей стране действуетнововведение для людей, достигших 80 лет. Их размер пенсии возрастет.Надбавка к пенсиисоставляет 5 334 рублей. Это на 400 рублей больше, чем в 2018 году.По данным Пенсионного фонда России, когда гражданинуисполняется 80 лет, становится больше. Однако это произойдетлишь в том случае, если человек получает страховую пенсию по старости.Фиксированный размер к этой части пенсииувеличивают вдвое. Пожилому человеку для этого ничего не нужно делать и никудане надо идти. Перерасчет произойдет автоматически, передаетRg.ru.Если же россиянин получает социальнуюпенсию или по потере кормильца, то после 80 лет она не увеличится из-завозраста. Не вырастет размер пенсии по возрасту и инвалидам I группы, посколькуэта категория граждан уже получает двойной размер фиксированной выплаты.Кроме того,можно в этому году получить и доплату по уходу за пенсионером. Ее начисляют,если за ним ухаживает трудоспособный неработающий человек. Пенсионерудоплачивают для расчетов с ним. Размер выплаты к пенсии составляет 1200 рублейв месяц. В некоторых регионах действует повышающий коэффициент.