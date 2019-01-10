10.01.2019

2019-01-10 09:15:53

Россиянка загадочно умерла в Таиланде

В гостиничном номере на острове Пхукет в Таиланде было обнаружено тело 31-летней туристки из России, передает "". Причины смерти не сообщаются. Известно, что следов борьбы ни на теле, ни в комнате обнаружено не было. Россиянка приехала на отдых вместе с дочерью и братом. В день обнаружения тела родственники погибшей покинули Пхукет, передает телеканал "".