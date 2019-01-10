Вниманию пассажиров! Рейс до Красноярска задерживается до 23-х по техническим причинам. Рейс до Хабаровска задерживается на сутки в связи с неприлетом самолета. Рейс из Волгограда откладывается на три часа в связи с поздним прилетом самолета. Рейс 3005 сел и уже не летит.
Рейс 5003 взлетел, но вряд ли сядет. Рейсы за пятое отложены до девятого. Самолет до Ижевска не летит х*р знает почему. Так, изо дня в день, доблестные труженики Российской гражданской авиации срывают зловещие планы Усамы Бен Ладена.
еще анекдот!