Известного продюсера Яну Рудковскую обвинили в том, что ее воспитанники пристрастились к наркотикам. Скандал в Сети разожгла блогер Лена Миро. Рудковская в долгу не осталась и жестко прошлась по любительнице эпатажа.

Известного продюсера Яну Рудковскую обвинили в том, что еевоспитанники пристрастились к наркотикам. Скандал в Сети разожгла блогер ЛенаМиро. Рудковская в долгу не осталась и жестко прошлась по любительнице эпатажа.Началось все с высказывания Димы Билана: популярный певец, которого продюсирует Яна Рудковская, заявил о необходимости цензуры на российской эстраде. По мнению артиста, такаямера "просеет трэш и вседозволенность", в который сваливаетсямузыкальная индустрия.Миро не упустила возможности порассуждать на злободневнуютему – попутно заявив, что у Билана "сопливый от стирального порошка"нос. А в том, что на российской эстраде господствуют "трэш ивседозволенность", по мнению Миро, виноваты некоторые деятели музыкальнойиндустрии – в том числе и продюсер Билана Яна Рудковская.Дима, в свою очередь, обвинил блогера в паразитированиина оппонентах и пиаре за счет комментирования мнений известныхи "полуизвестных" людей. В сопровождавшем пост видео певецвыразил надежду, что больше не увидит и не услышит о Лене.Однако Миро не успокоилась и продолжила свое "расследование"в отношении Рудковской. Блогер вспомнила, что продюсер является еще и крестнойматерью Алеси Кафельниковой, лечившийся от наркомании. И привела пост самойдочери известного теннисиста."Именно в Лондоне я впервые покурила траву. Это былдикий кайф, на время ко мне вернулось утерянное равновесие. Так начался мойроман с наркотиками", – писала Кафельникова. "Совпадение? Не думаю(с)", – комментирует признание Алеси Миро.Тут уже и не сдержалась. Она напомнила, чтоблогер давно покинула Россию и "брызжет ядом из-за границы" – так какв российских судах ее ждут иски о клевете и защите чести и достоинства отуважаемых людей. "По этим статьям вряд ли посадят, а вот исправительныеработы, эдак на месяца 3, Вас, Леночка, точно отрезвят", – написалапродюсер.также интересуется, почему Лена не критикует шоу-бизнесв Голландии, где она обретается. Скорее всего, потому, что за подрыв репутациив Нидерландах придется платить не 50 тысяч рублей, а 1 миллион долларов,предположила Рудковская.