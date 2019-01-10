Известного продюсера Яну Рудковскую обвинили в том, что ее
воспитанники пристрастились к наркотикам. Скандал в Сети разожгла блогер Лена
Миро. Рудковская в долгу не осталась и жестко прошлась по любительнице эпатажа.
Известного продюсера Яну Рудковскую обвинили в том, что ее
воспитанники пристрастились к наркотикам. Скандал в Сети разожгла блогер Лена
Миро. Рудковская в долгу не осталась и жестко прошлась по любительнице эпатажа.
Началось все с высказывания Димы Билана: популярный певец, которого продюсирует Яна Рудковская, заявил о необходимости цензуры на российской эстраде. По мнению артиста, такая
мера "просеет трэш и вседозволенность", в который сваливается
музыкальная индустрия.
Миро не упустила возможности порассуждать на злободневную
тему – попутно заявив, что у Билана "сопливый от стирального порошка"
нос. А в том, что на российской эстраде господствуют "трэш и
вседозволенность", по мнению Миро, виноваты некоторые деятели музыкальной
индустрии – в том числе и продюсер Билана Яна Рудковская.
Дима, в свою очередь, обвинил блогера в паразитировании
на оппонентах и пиаре за счет комментирования мнений известных
и "полуизвестных" людей. В сопровождавшем пост видео певец
выразил надежду, что больше не увидит и не услышит о Лене.
Однако Миро не успокоилась и продолжила свое "расследование"
в отношении Рудковской. Блогер вспомнила, что продюсер является еще и крестной
матерью Алеси Кафельниковой, лечившийся от наркомании. И привела пост самой
дочери известного теннисиста.
"Именно в Лондоне я впервые покурила траву. Это был
дикий кайф, на время ко мне вернулось утерянное равновесие. Так начался мой
роман с наркотиками", – писала Кафельникова. "Совпадение? Не думаю
(с)", – комментирует признание Алеси Миро.
Тут уже и не сдержалась. Она напомнила, что
блогер давно покинула Россию и "брызжет ядом из-за границы" – так как
в российских судах ее ждут иски о клевете и защите чести и достоинства от
уважаемых людей. "По этим статьям вряд ли посадят, а вот исправительные
работы, эдак на месяца 3, Вас, Леночка, точно отрезвят", – написала
продюсер.
также интересуется, почему Лена не критикует шоу-бизнес
в Голландии, где она обретается. Скорее всего, потому, что за подрыв репутации
в Нидерландах придется платить не 50 тысяч рублей, а 1 миллион долларов,
предположила Рудковская.