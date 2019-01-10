Украинский комик Владимир Зеленский подыгрывает президенту Незалежной
Петру Порошенко, считает политолог Дмитрий Корнейчук. Благодаря этому у
украинского лидера есть шанс пройти во второй тур на предстоящем в
марте этого года голосовании.
Украинский комик Владимир Зеленский подыгрывает президенту Незалежной
Петру Порошенко, считает политолог Дмитрий Корнейчук. Благодаря этому у
украинского лидера есть шанс пройти во второй тур на предстоящем в
марте этого года голосовании.
По
словам аналитика, Зеленский – кандидат, ориентированный на
юго-восточные регионы Украины. Корнейчук полагает, что комика могут
поддержать прежде всего те, кто готов голосовать за Юлию Тимошенко и
других оппозиционных Петру Порошенко кандидатов.
"У
всех них Зеленский "откусывает" какое-то количество голосов. В итоге
благодаря тому, что Зеленский играет на юго-востоке, у Порошенко
появляется реальный шанс пойти во второй тур", – пояснил эксперт.
Ранее
Корнейчук уже объяснял намерение Зеленского выдвинуться в президенты.
Комик, по мнению эксперта, должен обрушиться с критикой на оппонентов
Порошенко и тем самым поднять рейтинг главы государства. Расчет
администрации президента прост: пока его враги грызутся между собой, он
сам остается над схваткой и повышает рейтинг в глазах населения.
Впрочем,
даже если Зеленский добьется какого-то успеха, то иллюзий по поводу
политического будущего комика у политолога нет. Актер – лишь расходный
материал, который используют и выкинут кукловоды украинской политики,
уверен Корнейчук.
Украинцы
будут избирать нового президента в марте этого года. Избирательная
кампания стартовала 31 декабря. Лидирует в гонке лидер партии
"Батькивщина" Юлия Тимошенко. Владимир Зеленский с рейтингом более 10%
идет вторым. Петра Порошенко, готовы поддержать менее 10% украинцев.
Владимир
Зеленский объявил об участии в выборах 1 января. Он часто критикует
политику нынешней украинской власти, но в то же время отмечается
антироссийскими действиями и заявлениями. Он поддержал операцию
украинской армии в Донбассе и выделил деньги на финансирование
вооруженных формирований.