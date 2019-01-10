Украинский комик Владимир Зеленский подыгрывает президенту Незалежной Петру Порошенко, считает политолог Дмитрий Корнейчук. Благодаря этому у украинского лидера есть шанс пройти во второй тур на предстоящем в марте этого года голосовании.

Украинский комик Владимир Зеленский подыгрывает президенту НезалежнойПетру Порошенко, считает политолог Дмитрий Корнейчук. Благодаря этому уукраинского лидера есть шанс пройти во второй тур на предстоящем вмарте этого года голосовании.Пословам аналитика, Зеленский – кандидат, ориентированный наюго-восточные регионы Украины. Корнейчук полагает, что комика могутподдержать прежде всего те, кто готов голосовать за Юлию Тимошенко идругих оппозиционных Петру Порошенко кандидатов."Увсех них Зеленский "откусывает" какое-то количество голосов. В итогеблагодаря тому, что Зеленский играет на юго-востоке, у Порошенкопоявляется реальный шанс пойти во второй тур", – пояснил эксперт.РанееКорнейчук уже объяснял намерение Зеленского выдвинуться в президенты.Комик, по мнению эксперта, должен обрушиться с критикой на оппонентовПорошенко и тем самым поднять рейтинг главы государства. Расчетадминистрации президента прост: пока его враги грызутся между собой, онсам остается над схваткой и повышает рейтинг в глазах населения.Впрочем,даже если Зеленский добьется какого-то успеха, то иллюзий по поводуполитического будущего комика у политолога нет. Актер – лишь расходныйматериал, который используют и выкинут кукловоды украинской политики,уверен Корнейчук.Украинцыбудут избирать нового президента в марте этого года. Избирательнаякампания стартовала 31 декабря. Лидирует в гонке лидер партии"Батькивщина" Юлия Тимошенко. Владимир Зеленский с рейтингом более 10%идет вторым. Петра Порошенко, готовы поддержать менее 10% украинцев.ВладимирЗеленский объявил об участии в выборах 1 января. Он часто критикуетполитику нынешней украинской власти, но в то же время отмечаетсяантироссийскими действиями и заявлениями. Он поддержал операциюукраинской армии в Донбассе и выделил деньги на финансированиевооруженных формирований.