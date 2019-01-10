Японские СМИ целенаправленно убеждают жителей своей страны, что Россия готова отдать им часть Южных Курил. Об этом заявил в прямом эфире программы 60 минут на канале Россия 1 корреспондент ВГТРК Сергей Мингажев.

Японские СМИ целенаправленно убеждают жителей своей страны, что Россия готова отдать им часть Южных Курил. Об этом заявил в прямом эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1" корреспондент ВГТРК Сергей Мингажев."Если посмотреть японское телевидение и почитать газеты, складывается впечатление, что ведется массированная информационная кампания по подготовке общественного мнения страны к тому, что уже в ближайшее время будет решен вопрос о территориальной принадлежности Южных Курил и подписан мирный договор. У японцев сложилось устойчивое ощущение, что часть Южных Курил (острова Шикотан и Хабомаи) Россия как будто бы уже согласилась им передать", — пояснил собкор ВГТРК.Сергей Мингажев подчеркивает, что японская пресса изобилует статьями о якобы новых инициативах, появляющихся в ходе переговоров между Москвой и Токио. Со ссылкой на российско-японские источники в этих статьях говорится также о том, что якобы вместе с мирным договором планируется подписать соглашение об отказе от взаимных претензий на выплату компенсаций бывшим японским жителям островов.Подвергая сомнению самостоятельность сегодняшней внешней политики Японии, Мингажев напомнил об историческом факте. В декларации 1956 года был пункт о двух Курильских островах, обещанных Японии тогдашним правительством СССР после подписания мирного договора.И Страна Восходящего Солнца уже готова была принять этот жест доброй воли от Никиты Хрущева. Однако в последний момент отказалась, заявив о своей принципиальной позиции: сначала – все четыре острова, а потом мирный договор.Сергей Мингажев считает, что США сыграли не последнюю роль в таком решении, шантажируя японские власти Окинавой, находящейся в тот момент под американской оккупацией.Москва и Токио уже несколько десятилетий пытаются выработать мирный договор по итогам Второй мировой войны. Осенью 2018 года президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор "как друзья", "без всяких предварительных условий". Однако некоторые высказывания японского руководства по проблеме мирного договора с Россией грубо искажают суть договоренностей президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.В российском МИДе заявили, что японская сторона пытается искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора в стремлении навязать России собственный сценарий ее урегулирования.