Максим Галкин показал себя без прикрас. Популярный юморист, телеведущий и шоумен опубликовал фотографию, на которой предстал с кудряшками, признавшись, что надоело их выпрямлять.

Максим Галкин показал себя без прикрас. Популярный юморист, телеведущий и шоумен опубликовал фотографию, на которой предстал с кудряшками, признавшись, что надоело их выпрямлять.Мало кто знает, что у Максима Галкина от природы вьющиеся волосы. Однако известный артист предпочитает их выпрямлять, регулярно появляясь в свете с эффектными объемными прическами или легкой волной, зачесывая волосы на бок или назад. Иногда юморист появляется и без укладки. Вот и в этот раз Максим продемонстрировал, что у него на голове, когда он не занимается выпрямлением волос.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Галкин опубликовал селфи. "Надоело кудри выпрямлять. Пущай вьются", – написал юморист в сопровождении к фото. На снимке шоумен запечатлен на фоне массивной люстры, свисающей с узорчатого потолка, и французских окон.Пользователи Сети пришли в восторг от внешности Максима Галкина. "Шалунишка!", "озорной мальчик (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "А и не надо распрямлять, итак классно:)", "Прекрасно выглядите, Максим! Так держать!", "Пущай! Максим, Вам очень хорошо так!!", "Так даже симпатичнее", "Очень красивые локоны", "Есенин был кудрявым и это ему не мешало сводить с ума дамочек))) Пущай вьются на радость нам, зрителям!" – высказали свое мнение подписчики.Ранее с аналогичной прической Максим Галкин опубликовал короткую видеозапись. в которой поздравил всех православных с наступающим Рождеством Христовым. "Дорогие наши православные люди, в канун светлого праздника Рождества Христова поздравляю вас и хочу пожелать благоденствия, счастья, мира в душе и в вашей жизни. С праздником вас наступающим!" – пожелал Максим Галкин.