В отношениях России и Белоруссии снова не все ладно: на этот раз Александр Лукашенко угрожает Москве потерей союзника, защищающего ее западные рубежи. И это после того, как лидеры двух стран договорились о развитии интеграции и превращении Союзного государства в реально действующую структуру.

В отношениях России и Белоруссии снова не все ладно: на этотраз Александр Лукашенко угрожает Москве потерей союзника, защищающего ее западныерубежи. И это после того, как лидеры двух стран договорились о развитииинтеграции и превращении Союзного государства в реально действующую структуру.Перед Новым 2019 годом Лукашенко зачастил в Москву: занеделю до праздника он дважды прилетал в российскую столицу и по пять-шестьчасов беседовал с Владимиром Путиным. В политических кругах даже поползли слухио том, что Белоруссия якобы готова войти в состав России. Поговаривали и осоздании даже не Союзного государства, которое де-юре и так существует, а однойстраны с единой валютой и общим центром управления.Предновогодние переговоры в Кремле проходили за закрытымидверями. Журналистам показали лишь несколько мешков картошки, которые Батька привезв подарок Путину. Пресс-подходов после многочасовых бесед не было, но, вернувшисьв Минск, Лукашенко радостно сообщил, что создание Союзного государствапрактически завершено.Все новогодние каникулы политологи и эксперты строилидогадки и пытались ответить на вопрос – так что это за союз намечается междуРоссией и Белоруссией? И вот 10 января Александр Лукашенко решил расставить всеточки над I. Видимо,устав от спекуляций в прессе на тему объединения двух стран, президент заявил,что Россия и Белоруссия останутся полностью независимыми, несмотря на то, чтона бумаге они объединены в союз. Получается, что второго Крыма не будет – такойвывод можно сделать из сказанного Лукашенко.Президент добавил, что он и Владимир Путин однозначно определилиотсутствие вопроса об объединении двух государств в повестке дня, разговоры обэтом белорусский лидер назвал притянутыми за уши. Лукашенко отметил, что слуховоб объединении сегодня слишком много, в том числе и у россиян. Мало того,говорят и о об автокефалии белорусской церкви по примеру украинской."Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми зауши для обсуждения в нашем обществе", – сказал президент Белоруссии.Что касается спорных вопросов в отношениях Москвы и Минска,то их, если верить Лукашенко, практически не осталось. Единственное, чтобеспокоит президента – проблемы в сфере автоперевозок. По его словам, в этойобласти Минск сотрудничает с Москвой на менее выгодных условиях, чем Варшава иВильнюс. При этом Лукашенко оговорился, что такие вопросы недостойны дляобсуждения президентов.Но дальше в речи президента произошел коренной перелом:Лукашенко заявил, что возможный отказ Москвы компенсировать Минску налоговыйманевр в нефтяной сфере может привести к потере ею единственного союзника на западномнаправлении. Это уже что-то новое, говорят наблюдатели. До откровенного шантажаи угроз в адрес России президент Белоруссии еще не доходил.Проблема, из-за которой Лукашенко готов отдать Россию нарастерзание Западу заключается в смешной для белорусской экономики сумме – 400 миллионовдолларов. По сути, это чистые потери Белоруссии от высоких цен наэнергоносители, которые в ближайшие годы вырастут из-за налогового маневра внефтяной сфере. Он предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины иповышение ставки налога на добычу.Интересно, что при этом белорусский президент сам признает,что заработать эти деньги для Минска не проблема. Правда, сумма в 400 миллионов– потери всего за один год, а неустойку целиком до 2024 года Лукашенко оценил в11 миллиардов долларов.Эксперты прогнозируют, что развязать узел противоречий междуРоссией и Белоруссией будет не так-то просто. Амбиции Лукашенко, известногосвоим взрывным характером, не дают этого сделать. Известно, что Батька периодическиклянет Кремль во всех грехах: то его ряженку и творог не пускают в Россию, тоФСБ вводит на границе особый контроль, то цены на нефть и газ ему не нравятся.Правда, после очередной встречи с Владимиром Путиным всевстает на свои места: Лукашенко в который раз клянется в дружбе с Россией и еепрезидентом и обещает, что все проблемы совсем скоро будут разрешены путемпереговоров. Правда, воз, как говорится, и ныне там.