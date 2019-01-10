В отношениях России и Белоруссии снова не все ладно: на этот
раз Александр Лукашенко угрожает Москве потерей союзника, защищающего ее западные
рубежи. И это после того, как лидеры двух стран договорились о развитии
интеграции и превращении Союзного государства в реально действующую структуру.
В отношениях России и Белоруссии снова не все ладно: на этот
раз Александр Лукашенко угрожает Москве потерей союзника, защищающего ее западные
рубежи. И это после того, как лидеры двух стран договорились о развитии
интеграции и превращении Союзного государства в реально действующую структуру.
Перед Новым 2019 годом Лукашенко зачастил в Москву: за
неделю до праздника он дважды прилетал в российскую столицу и по пять-шесть
часов беседовал с Владимиром Путиным. В политических кругах даже поползли слухи
о том, что Белоруссия якобы готова войти в состав России. Поговаривали и о
создании даже не Союзного государства, которое де-юре и так существует, а одной
страны с единой валютой и общим центром управления.
Предновогодние переговоры в Кремле проходили за закрытыми
дверями. Журналистам показали лишь несколько мешков картошки, которые Батька привез
в подарок Путину. Пресс-подходов после многочасовых бесед не было, но, вернувшись
в Минск, Лукашенко радостно сообщил, что создание Союзного государства
практически завершено.
Все новогодние каникулы политологи и эксперты строили
догадки и пытались ответить на вопрос – так что это за союз намечается между
Россией и Белоруссией? И вот 10 января Александр Лукашенко решил расставить все
точки над I. Видимо,
устав от спекуляций в прессе на тему объединения двух стран, президент заявил,
что Россия и Белоруссия останутся полностью независимыми, несмотря на то, что
на бумаге они объединены в союз. Получается, что второго Крыма не будет – такой
вывод можно сделать из сказанного Лукашенко.
Президент добавил, что он и Владимир Путин однозначно определили
отсутствие вопроса об объединении двух государств в повестке дня, разговоры об
этом белорусский лидер назвал притянутыми за уши. Лукашенко отметил, что слухов
об объединении сегодня слишком много, в том числе и у россиян. Мало того,
говорят и о об автокефалии белорусской церкви по примеру украинской.
"Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за
уши для обсуждения в нашем обществе", – сказал президент Белоруссии.
Что касается спорных вопросов в отношениях Москвы и Минска,
то их, если верить Лукашенко, практически не осталось. Единственное, что
беспокоит президента – проблемы в сфере автоперевозок. По его словам, в этой
области Минск сотрудничает с Москвой на менее выгодных условиях, чем Варшава и
Вильнюс. При этом Лукашенко оговорился, что такие вопросы недостойны для
обсуждения президентов.
Но дальше в речи президента произошел коренной перелом:
Лукашенко заявил, что возможный отказ Москвы компенсировать Минску налоговый
маневр в нефтяной сфере может привести к потере ею единственного союзника на западном
направлении. Это уже что-то новое, говорят наблюдатели. До откровенного шантажа
и угроз в адрес России президент Белоруссии еще не доходил.
Проблема, из-за которой Лукашенко готов отдать Россию на
растерзание Западу заключается в смешной для белорусской экономики сумме – 400 миллионов
долларов. По сути, это чистые потери Белоруссии от высоких цен на
энергоносители, которые в ближайшие годы вырастут из-за налогового маневра в
нефтяной сфере. Он предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины и
повышение ставки налога на добычу.
Интересно, что при этом белорусский президент сам признает,
что заработать эти деньги для Минска не проблема. Правда, сумма в 400 миллионов
– потери всего за один год, а неустойку целиком до 2024 года Лукашенко оценил в
11 миллиардов долларов.
Эксперты прогнозируют, что развязать узел противоречий между
Россией и Белоруссией будет не так-то просто. Амбиции Лукашенко, известного
своим взрывным характером, не дают этого сделать. Известно, что Батька периодически
клянет Кремль во всех грехах: то его ряженку и творог не пускают в Россию, то
ФСБ вводит на границе особый контроль, то цены на нефть и газ ему не нравятся.
Правда, после очередной встречи с Владимиром Путиным все
встает на свои места: Лукашенко в который раз клянется в дружбе с Россией и ее
президентом и обещает, что все проблемы совсем скоро будут разрешены путем
переговоров. Правда, воз, как говорится, и ныне там.