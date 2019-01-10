Это была пустая трата времени!. С такими словами президент Дональд Трамп ушел со встречи с демократами. Им не удалось договориться по шатдауну. Демократы по-прежнему не согласны финансировать строительство стены на границе с Мексикой. А, следовательно, глава Белого Дома всё еще не подписывает бюджет, и работа федерального правительства до сих пор не возобновлена.

"Это была пустая трата времени!". С такими словами президент Дональд Трамп ушел со встречи с демократами. Им не удалось договориться по шатдауну. Демократы по-прежнему не согласны финансировать строительство стены на границе с Мексикой. А, следовательно, глава Белого Дома всё еще не подписывает бюджет, и работа федерального правительства до сих пор не возобновлена.Сотни тысяч сотрудников остались без зарплаты или вынужденно отправились в неоплачиваемый отпуск. Но это – заявили демократы — не повод идти на поводу у президента. И выделять деньги на строительство, за которое еще несколько лет назад сами же и выступали, принципиально отказываются."Я бы сказала Дональду Трампу следующее: если вы не понимаете финансовой незащищенности, то у вас будет политика, где вы с гордостью станете говорить: "Я буду держать правительство закрытым несколько месяцев или лет — пока вы, наконец, не примете мою позицию", — заявила Нэнси Пелоси, спикер палаты представителей Конгресса США.Встреча в Белом доме за закрытыми дверями продлилась, как и было запланировано, примерно 45 минут. Дональд Трамп сразу поставил вопрос ребром: выделят ли они деньги на строительство стены между США и Мексикой, если он в ближайшее время возобновит работу правительства? Ответ был отрицательным. И тогда Трамп – без лишних слов – просто ушёл с переговоров. Перед журналистами за него отдувался вице-президент Майк Пенс. По его словам, итоги встречи крайне разочаровали не только Дональда Трампа, но и миллионы американцев. И призвал народ повлиять на демократов и вернуть их за стол переговоров. Иначе шатдаун, который длится уже почти три недели, может привести к серьезному экономическому кризису."Я знаю, что миллионы американцев, как и мы — разочарованы тем, что демократы не желают вести добросовестные переговоры. Они закрывают глаза на серьезный гуманитарный кризис, который возник на нашей южной границе. Но президент Трамп, вместе с его администрацией и лидерами республиканцев — будет двигаться вперед! И добьется таких реформ, которые обеспечат безопасность американского народа", — заявил Майк Пенс, вице-президент США.