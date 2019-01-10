Из-за штормового ветра временно прекращено судоходство по Керчь-Еникальскому каналу. По предварительным данным, оно будет возобновлено в пятницу, 11 января.

Из-за штормового ветра временно прекращено судоходство по Керчь-Еникальскому каналу. По предварительным данным, оно будет возобновлено в пятницу, 11 января.Ранее в среду МЧС Крыма распространило штормовое предупреждение на 10-11 января. В регионе в связи с прохождением южного циклона ожидается ветер до 25 метров в секунду, сильный снег, переходящий в дождь, туман и гололедица, передает ТАСС. Сейчас в Крыму пасмурно, температура воздуха не превышает 5 градусов тепла.