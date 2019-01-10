В пресс-службе Белого дома показали их телеграммы
В пресс-службе Белого дома показали их телеграммы
Действующий глава региона Владимир Сипягин и экс-губернатор Светлана Орлова
поздравили друг друга с Новым годом. В пресс-службе Белого дома показали их телеграммы с приятными словами.
Владимир Сипягин отправил свое поздравление в Счетную палату еще 25 декабря. Аудитору Светлане Орловой он пожелал «крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе на благо граждан России».
Ответ Светлана Орлова
отправила 29 декабря, но доставили его с большим опозданием - лишь 9 января. Бывшая хозяйка Белого дома пожелала, чтобы этот год стал «годом свершений и добрых дел, годом исполнения желаний и достижения всех намеченных целей».