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<a href="http://33live.ru/novosti/10-01-2019-sipyagin-i-orlova-pozdravili-drug-druga-s-novym-godom.html" target="_blank">Сипягин и Орлова поздравили друг друга с Новым годом</a> - В пресс-службе Белого дома показали их телеграммы