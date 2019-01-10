Телеведущая поделилась на своей странице в Instagram неоднозначным снимком. Во всяком случае, так его восприняли фоллоеверы Ксении Собчак.

Телеведущая поделилась на своей странице в Instagram неоднозначным снимком. Вовсяком случае, так его восприняли фоллоеверы Ксении Собчак."Православное фото теперьхоть одно есть в моей ленте…", – подписала кадр звезда. При этом она добавилахэштеги " баня","русь", "патриотизм".На фото сидит спиной к камере, облачившись вполотенце. При этом у нее сильно оголены плечо, спина и рука. Она крестится,обратившись к православным книгам на стене.Пользователи соцсети принялись горячо обсуждать новыйснимок знаменитости. Мнения оказались разными. Одни похвалили Собчак засмелость, а другие сочли, что теледива издевается над подписчиками."Снова провокация))) Ксения, вы умничка", "Она отдыхает, ей делать нечего. Она такразвлекается, любит гусей дразнить, а вы ведетесь. Вам тоже делать нечего", "Православиеи патриотизм? Издевка", "Мозгов бы, да в твою голову!", "Неужели наМальдивы с собой взяли? А я и не знала, что вы такая верующая... А может, нестоит вам насмехаться... Грех ведь это!" – высказались пользователисоцсети.Напомним, ранее ведущаяи политик выложила в своем аккаунте в Instagram снимок с пляжа наМальдивах. Этот кадр она назвала "телкофото". добавила, чтотакое фото должно быть у каждой женщины. Кроме того, Собчак обратила вниманиеподписчиков на цвета своего купальника – голубой и желтый. Она намекнула, чтоэто цвета флага Украины. Собчак признала, что фото получилось "немного сполитическим подтекстом".