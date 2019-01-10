Телеведущая поделилась на своей странице в Instagram неоднозначным снимком. Во
всяком случае, так его восприняли фоллоеверы Ксении Собчак.
Телеведущая поделилась на своей странице в Instagram неоднозначным снимком. Во
всяком случае, так его восприняли фоллоеверы Ксении Собчак.
"Православное фото теперь
хоть одно есть в моей ленте…", – подписала кадр звезда. При этом она добавила
хэштеги " баня",
"русь", "патриотизм".
На фото сидит спиной к камере, облачившись в
полотенце. При этом у нее сильно оголены плечо, спина и рука. Она крестится,
обратившись к православным книгам на стене.
Пользователи соцсети принялись горячо обсуждать новый
снимок знаменитости. Мнения оказались разными. Одни похвалили Собчак за
смелость, а другие сочли, что теледива издевается над подписчиками.
"Снова провокация))) Ксения, вы умничка", "Она отдыхает, ей делать нечего. Она так
развлекается, любит гусей дразнить, а вы ведетесь. Вам тоже делать нечего", "Православие
и патриотизм? Издевка", "Мозгов бы, да в твою голову!", "Неужели на
Мальдивы с собой взяли? А я и не знала, что вы такая верующая... А может, не
стоит вам насмехаться... Грех ведь это!" – высказались пользователи
соцсети.
Напомним, ранее ведущая
и политик выложила в своем аккаунте в Instagram снимок с пляжа на
Мальдивах. Этот кадр она назвала "телкофото". добавила, что
такое фото должно быть у каждой женщины. Кроме того, Собчак обратила внимание
подписчиков на цвета своего купальника – голубой и желтый. Она намекнула, что
это цвета флага Украины. Собчак признала, что фото получилось "немного с
политическим подтекстом".