Сегодня, 10 января, на Первом канале вышла программа с участием солиста группы Корни Алексея Кабанова. После того как выпуск увидел свет, артист заявил, что его подставили.

Сегодня, 10 января, на Первом каналевышла программа с участием солиста группы "Корни" Алексея Кабанова. После тогокак выпуск увидел свет, артист заявил, что его подставили.По словам Алексея телевизионщики выставили его моральным уродом. Редакторы манипулировалимнением зрителей, создав ему образ зарвавшейся звезды, тем самым настроив общественностьпротив."Скажу вкратце по поводупередачи с моим участием. Девочка наехала первая, девочка была послана. То чтоее на передаче выставили бедной овечкой, а меня безжалостным негодяем, ну этопросто игра на низменных чувствах толпы. Мол: "Смотрите, зазвездился! Что он осебе возомнил! Ничтожество". Я не звездил даже когда мы по 3-4 стадиона в деньсобирали, а сейчас то мне к чему звездить? Бред. Я первый никого никогда нетрону, до тех пор пока меня не трогают (здесь орфография и пунктуация авторасохранена. – Прим. ред.)", – написал артист в личном Instagram.Отметим, что мнения поклонниковКабанова разделились. Первые защищали кумира и безоговорочно вставали на егосторону, вторые распекали за неподобающее поведение, а третьи уверялиостальных, что случившееся на программе пиар-ход."Алексей. Девочка просто нашлабыстрой способ попиариться,хайпануть. Ведь таких как она миллионы, еще одна"модель",только непонятно чего..Этих "моделей" которые заполтиник продадутся с потрохами вагон и маленькая тележка. А вы талантливыймузыкант, отличный певец,и очень хороший человек! Ну как на вас не попиариться?Пожалейте убогих и живите с миром ) Счастья Вам, здоровья,успехов и Мира всемье! А остальное тлен!", "В детстветоже обожала группу Корни! и до сегодняшнего дня ничего плохо сказать про нихне могла. Но после эфира я была разочарована в ребятах: В Саше и Леше... ну непо-мужски себя ведете. Вы сильней должны быть, да и потом столько лет в звездахи будто в первый раз слышите негатив в свой адрес. Вас всегда будут обсуждать!Некрасиво повели себя, не достойно. Оскорбления Алексея в сторону девушкинесоизмеримы с ее шуткой", – делились мнением интернет-обыватели.Напомни, что сегодня в студии программы "Насамом деле" Модель из Ростова-на-Дону Александра Михайлова требовала извинений от солиста группы "Корни" АлексеяКабанова. Ранее девушка нашла в соцсетях свежую фотографию вокалиста иоставила язвительный комментарий. "А раньше он казался симпатичным.Хорошо, что мечта детства не сбылась и я не вышла за него замуж", –написала красотка. В ответ Корнев разразился нецензурной бранью. Артист долгоотказывался извиняться перед обиженной моделью, Кабанов отмечал, что именно он– пострадавшая сторона в этом конфликте. Однако в ходе обсуждения все же сказалто, что хотела услышать от него Александра: "Я местами переборщил, яперегнул палку, я просто пытался обороняться".