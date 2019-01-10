Не дают дышать воздухом. Жители многоквартирного дома во Владимире жалуются на отсутствие вентиляции в здании. Двое пенсионеров-инвалидов страдают из-за недостатка воздуха и посторонних запахов в своей квартире. Пожилые супруги уверены, проблему в доме мог бы решить балкон. Его пенсионеры хотели установить, чтобы хоть иногда выходить подышать на улицу. Но и в этом инвалидам отказывают. Что делать людям в этой ситуации, расскажет Валерия Саенко.

Не дают дышать воздухом. Жители многоквартирного дома во Владимире жалуются на отсутствие вентиляции в здании. Двое пенсионеров-инвалидов страдают из-за недостатка воздуха и посторонних запахов в своей квартире. Пожилые супруги уверены, проблему в доме мог бы решить балкон. Его пенсионеры хотели установить, чтобы хоть иногда выходить подышать на улицу. Но и в этом инвалидам отказывают. Что делать людям в этой ситуации, расскажет Валерия Саенко.(ул. Березина)"Ой, ты мне палку-то не дал, Коля. Ну ничего, я так".Без костылей Лидия Григорьевна передвигается уже с трудом. У пенсионерки 1 группа инвалидности. По хозяйству помогает только муж, но и он, инвалид 1 группы, ходит еле-еле. От внешнего мира двое пенсионеров совсем отрезаны. Несколько лет пожилые супруги лелеют мечту о собственном балконе. Чтобы можно было выйти подышать свежим воздухом.Лидия Творогова, житель дома № 5: "Балкон нам просто необходим для того, чтобы хотя бы воздухом дышать. Мы выходим иногда на улицу, но этого очень мало. Самостоятельно мы себя обслуживать не можем, сейчас стоит вопрос о нашем опекунстве, но воздух-то нужен постоянно нам".Воплотить мечту в реальность пенсионеры уже пытались. Обратились в управление архитектуры, составили проект за свои кровные деньги, отдали за него 10 тысяч рублей. Даже балконную дверь установили, но, как выяснилось, поторопились. На первом этаже трехэтажного дома балкон проектом не предусмотрен, строить его можно, только если согласятся собственники других квартир. А соседи не согласились. О былой мечте на фасаде дома напоминает только свежая краска. Дверной проем в стене пенсионерам пришлось заложить кирпичом.Лидия Творогова, житель дома № 5: "Под нашими окнами люди ходят, даже проторили целую дорогу. Нам балкон, конечно, необходим".Тем более, что дышать в квартире, рассказывают пенсионеры, нечем. В доме не работает вытяжка. Добровольное пожарное общество в 2018 году выявило, что оба канала вентиляции в квартире засорены. Воздух спертый, к тому же, в дом пенсионеров стекаются все кулинарные запахи соседей.Николай Попов, житель дома № 5: "Когда мы готовим, вентиляция не тянет, я даже от этих запахов не то, что падал, но плохо очень делалось мне".Починить вентиляцию пенсионерам управляющая компания обещала еще летом 2018 года, но выполнить ремонт полностью не удалось. В МКП "ЖКХ" рассказывают, на данный момент прочистили только вентиляционный канал в ванной. Работы затянулись по независящим от "управляшки" причинам.Марина Лужнова, директор МКП ЖКХ г. Владимира: "Не получилось сделать это оперативно, в связи с тем, что вышерасположенная квартира не предоставляла доступ для проведения работ, нам пришлось проводить эти работы со стороны лестничной клетки, но, тем не менее, в этом канале вентиляция восстановлена. Сейчас проблема с вентиляцией у нас в этой квартире по кухонному стояку, но мы уже подали заявку в ВДПО, специализированную организацию, и в январе месяце вентиляция по этому стояку будет восстановлена".А вот вопрос со строительством балкона так просто не решить. Пока 100% жильцов дома не согласятся дать инвалидам доступ к свежему воздуху, пенсионеры к работам приступить не могут. Пойти в обход мнения соседей можно только через суд. Но сил на судебные заседания у пожилых супругов нет. Помочь разобраться в этой проблеме уже вызвалась общественная организация "ЖКХ-Контроль".