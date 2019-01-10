"Уголовные дела возбуждены и расследуются по статьям 159 и 172 УК РФ", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержаны член совета директоров коммерческого банка и его сообщник. Уголовные дела возбуждены и расследуются по статьям 159 и 172 УК РФ", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Как сообщалось ранее, злоумышленники предлагали представителям бизнес-сообщества услуги по выводу денежных средств за рубеж. В действительности деньги «клиентов» переводились на счета аффилированных организаций и похищались.Сотрудниками полиции при участии Росгвардии на территории Московского региона проведены обыски, в том числе в помещениях кредитной организации. Обнаружены предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.Проводятся мероприятия, направленные на установление всех участников группы, а также дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.