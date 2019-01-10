Злоумышленник приобрел 180 банок алкогольной продукции без федеральных специальных марок на сумму более 125 тысяч рублей для последующего сбыта...

Оперативники ОЭБиПК УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении и сбыте немаркированной алкогольной продукции.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции выявили факт хранения и сбыта алкогольной продукции, немаркированной федеральными специальными марками. Подозреваемый, 40-летний житель Подмосковья, был задержан.Сотрудники полиции установили, что ранее мужчина приобрел 180 банок алкогольной продукции без федеральных специальных марок на сумму более 125 тысяч рублей для последующего сбыта.Следственным управлением УВД по ВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление каналов сбыта изъятой алкогольной продукции и возможных соучастников задержанного.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73