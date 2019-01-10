Старший сержант милиции в отставке и сегодня неустанно передает ценный служебный опыт и житейскую мудрость молодому поколению...

С 90-летием ветерана Николая Буланкина приехали поздравить сотрудники Управления внутренних дел по Северо-Восточному округу столицы - начальник ОМПО УВД по СВАО подполковник внутренней службы Анна Иванова и начальник Отдела МВД России по району Марфино подполковник полиции Андрей Костюк.Дружеская встреча в домашней обстановке, истории военных лет и теплые воспоминания о службе… Старший сержант милиции в отставке и сегодня неустанно передает ценный служебный опыт и житейскую мудрость молодому поколению.Теплые слова в адрес ветерана прозвучали от гостей. Полицейские от имени начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова и начальника УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Василия Петрунина передали поздравления с 90-летием, а также вручили благодарственное письмо, цветы и подарок.Руководители и личный состав УВД по СВАО сердечно поздравляют Николая Михайловича с юбилеем и желают крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и долгих лет жизни!Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29