История владимирского Торпедо в фактах и фотографиях. Футбольный клуб пытается её сохранить на своём официальном сайте.

История владимирского "Торпедо" в фактах и фотографиях. Футбольный клуб пытается её сохранить на своём официальном сайте. В разделе Все торпедовцы - информация о людях, которые играли за команду или работали в ней на тренерских и административных должностях. Фотографии разного качества, и пробелов в этой галерее очень много. Список торпедовцев, чьи качественные фотографии ещё предстоит найти, приводится на сайте команды. Если у любителей футбола есть возможность предоставить недостающие снимки, то их просят писать на электронную почту, адрес которой сейчас на экране.