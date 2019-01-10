Звезда сериала Моя прекрасная няня Борис Смолкин стал героем программы Судьба человека телеканала Россия 1. Актер, который полюбился зрителям благодаря роли дворецкого Константина, рассказал, как смог заполучить молодую красавицу в жены.

Звезда сериала "Мояпрекрасная няня" Борис Смолкин стал героем программы "Судьба человека"телеканала "Россия 1". Актер, который полюбился зрителям благодаря ролидворецкого Константина, рассказал, как смог "заполучить" молодую красавицу вжены.Смолкин признался, чтопосле первого развода целых 17 лет жил один. Из года в год после спектаклей онвозвращался в пустую квартиру и уже отчаялся найти свою половинку. Но однажды встретил27-летнюю девушку Светлану, которая на тот момент была замужем. Красавица приехала из Калининграда на работу концертмейстером в театр музыкальнойкомедии."Я долго страдал онахлынувших чувств, пока не понял, что и Света тоже ко мне неравнодушна.Однажды я решился и позвал ее погулять 9 мая. Часа через три мы уже дошли домоей холостяцкой квартиры. Спел, читал стихи, пританцовывал всю дорогу… Онабыла покорена", – вспомнил артист.Долгое время любовники скрывали свои отношения, встречались тайком. "Но однажды я не выдержал и сказал ей: "Приеду к твоимокнам, а ты должна собрать вещи и уйти от мужа. Она так и сделала. И с тех пормы вместе", – поделилась звезда.Кстати, первым, кому Смолкин представил свою будущую жену, оказался Владимир – сын актера от первого брака, который был младше невесты всего на три года. И если близкие артиста встретил Светлану с распростертыми объятиями, то ее родственники не были так радушны.По словам Бориса, новоиспеченнаятеща долго его не принимала. Мать невесты не скупилась наоскорбления, общаясь со Смолкиным. Пожилая женщина считала, его "старымразвратником", разбившим хорошую семью, в которой муж был уважаемым инженером,а не "какой-то там актеришка". Родственница остыла только после рождения внука.Светлана произвела на свет сына Глеба, когда Борису исполнилось 50 лет.