Заседание суда над скандальным художником-акционистом Петром Павленским в Париже приостановлено – ищут нового переводчика.

Заседание суда над скандальным художником-акционистом Петром Павленским в Париже приостановлено – ищут нового переводчика.Как передает РИА Новости, прежняя переводчица отказалась переводить на французский слова Павленского о том, что он посвящает процесс маркизу де Саду. После этого, по ее словам, акционист стал на нее орать.Женщина поняла, что так будет продолжаться весь судебный процесс, и отказалась принимать в нем участие. В итоге судебное заседание было приостановлено до того момента, как будет найден новый переводчик.Процесс над 34-летним Павленским и его бывшей соратницей Оксаной Шалыгиной начался 10 января в парижском Дворце правосудия. Подсудимых обвиняют в "порче имущества способом, угрожающим жизни людей".6 октября 2017 года Павленский, получивший в Пятой республике политическое убежище, совершил поджог здания отделения Банка Франции на площади Бастилии, объявив прессе, что сделал это для того, чтобы разжечь огонь революции по всему миру.Согласно французскому уголовному кодексу, умышленный поджог с целью причинения ущерба собственности грозит Павленскому лишением свободы до 10 лет и штрафом до 150 тысяч евро.Мужчина известен как исполнитель ряда скандальных акций, в ходе которых он в разное время зашивал себе рот, голым обматывал себя колючей проволокой, прибивал свои половые органы к брусчатке Красной площади, отрезал себе мочку уха и поджигал дверь здания ФСБ РФ на Лубянке.В мае 2017 года Павленский получил политическое убежище во Франции.