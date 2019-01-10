Соревнования прошли в память олимпийского чемпиона Александра Рагулина

Соревнования прошли в память олимпийского чемпиона Александра РагулинаВ Судогде завершился XVIII Всероссийский турнир юных хоккеистов. Его устроили в память об Александре Павловиче Рагулине – великом хоккеисте, заслуженном мастере спорта, трёхкратном олимпийском чемпионе, 10-кратном чемпионе мира, 9-кратном чемпионе Европы. В этом году в турнире показали свои силы хоккеисты из Удмуртской Республики, из Кировской, Московской, Новосибирской, Свердловской и Тверской областей. Владимирскую область представляли сразу две команды - «Судогодец» и «Судогодские львы».Губернатор Владимир Сипягин наградил победителей и призёров. Первое место к радости многочисленных зрителей заняла местная команда «Судогодец». Это их первая победа в домашнем турнире за последние 8 лет. Второе место – у команды «Айсберг» из Новосибирской области, третье – у «Газовика» из Тверской области.