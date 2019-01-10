Министерство коммерции Китая заявило, что трехдневные торговые переговоры с США прошли успешно и даже достигли прогресса. Консультации на уровне заместителей министров длились с 7-го по 9-е января.

Министерство коммерции Китая заявило, что трехдневные торговые переговоры с США прошли успешно и даже достигли прогресса. Консультации на уровне заместителей министров длились с 7-го по 9-е января.В Пекине утверждают, что стороны "в деталях обсудили широкий перечень вопросов и проблем структурного характера" и "заложили основу для устранения взаимной обеспокоенности". Однако никакой конкретики не приводят. А США напоминают, что не будут поднимать пошлины на китайские товары лишь в том случае, если стороны сумеют договориться в течение 90 дней.Торговая война между Вашингтоном и Пекином началась еще летом, напоминает телеканал "Россия 24". США резко подняли пошлины на ряд товаров из Китая.