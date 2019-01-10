Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что его доверитель отказался отвечать на новые вопросы представителей группы спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующей приписываемое России вмешательство в американские выборы 2016 года.

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что его доверитель отказался отвечать на новые вопросы представителей группы спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующей приписываемое России вмешательство в американские выборы 2016 года.Ранее предполагалось, что главе американской администрации будут заданы дополнительные вопросы по этой теме, но в этом было отказано, передает ТАСС. "Нас не убедили в том, что у них [подчиненных спецпрокурора] остались вопросы, на которые они бы уже не знали ответов", — пояснил Рудольф Джулиани.Как сообщалось, с мая минувшего года спецпрокурор Мюллер ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на выборы президента США 2016 года. Глава американской администрации и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными российскими лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.