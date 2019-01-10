Исполнители юмористических номеров – в том числе и шоу Comedy woman на ТНТ – переходят всякие границы. Ответственность за глумление над памятью героя СССР должны понести не только авторы скетча и актеры, но и руководство телеканала.

Исполнители "юмористических" номеров – в том числе и шоу Comedy woman на ТНТ – переходят всякие границы. Ответственностьза глумление над памятью героя СССР должны понести не только авторы скетча иактеры, но и руководство телеканала.Уровень юмора на российском телевидении очевидно низок,эксперты давно не питают никаких иллюзийпо поводу качества шуток. Однако некоторые исполнители, как Comedy woman, например, удивляют даже на этомобщем неблагоприятном фоне."Эта шутка про Героя Советского Союза генералаКарбышева, который был зверски замучен фашистами, уже переходит всякие грани. Ясчитаю, что и канал, и программа, и автор шутки и девушки, которые участвовалив этом номере должны принести публичные извинения за то, что поглумились надгероем войны", – заявил Дням.ру член экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян.Эксперт отмечает, что видеоComedy womanснято несколько лет назад. Темне менее, если сегодня оно привлекло внимание широкой общественности иобсуждается в Сети, то всем причастным нужно ответить за этот отвратительныйпоступок.Напомним, во время выступления одна из артистокрассказала, что холодок по спине у человека происходит от того, что это духДмитрия Карбышева обнимает его сзади. Шутка вызвала громкий смех в зале.Генерал Дмитрий Карбышев был военным инженером. В последний год войны он попал в плен и оказался в нацистском концлагере. Фашисты вывели раздетого генерала на февральский мороз и поливали водой до тех пор, пока он не превратился в глыбу льда. Эксперты предполагают, что большинство участников различных шоу на ТНТ даже не слышали этой истории.Инцидент вызвал множество негативных откликов в адрес . Многиероссияне считают, что автора и исполнителя подобных шуток в Comedy womanнеобходимо наказать. По мнению пользователей, в России не хватает закона,пресекающего подобный юмор.