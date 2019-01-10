Полицейские изъяли почти 700 грамм

Полицейские изъяли почти 700 граммВ конце декабря прошлого года полицейские задержали 33-летнего жителя Киржачского района. Мужчину подозревают в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В автомобиле задержанного правоохранители нашли брикеты с пресованной массой коричневого цвета, свёртки с белым сыпучим веществом, а также таблетки с неизвестным составом.Экспертиза показала, что в упаковках был гашиш - 687,9 грамма, амфетамин - 5,19 грамма и более 1,5 граммов иных синтетических запрещенных веществ.Крупную партию наркотиков злоумышленник хотел распространить на территории Киржачского района.Расследование уголовного дела продолжается.