Украина готовит новую провокацию в Черном море. Военные попытаются провести свои суда из Одессы в Мариуполь через российские территориальные воды.

Украина готовит новую провокацию в Черном море. Военныепопытаются провести свои суда из Одессы в Мариуполь через российскиетерриториальные воды.Как заявил заместитель министра по вопросам так называемых временнооккупированных территорий Украины Юрий Грымчак, военные будут еще не один раз пробоватьпровести корабли под Крымским мостом. По словам чиновника, в соглашении 2003года о совместном пользовании Азовским морем прописано, что украинские военныекорабли без какого-нибудь согласования и разрешения имеют право проходить черезКерченский пролив, сообщает РИА Новости.Видимо, ошибки прошлого ничему не учат киевские власти,решившие снова подставить своих военных. Напомним, что прошлая провокациязакончилась арестом более 20 моряков, а три украинских судна до сих порнаходятся на стоянке в российском порту.25 ноября три украинских военныхкорабля нарушили границу России и двинулись из Черного моря в сторонуКерченского пролива. Они совершали опасное маневрирование и не подчинялисьтребованиям российских властей. Около 12 часов пограничники пытались всемивозможными способами объяснить украинским морякам, что они нарушают границу.Стоит напомнить, что сразу же после керченской провокацииРоссия дала недвусмысленно понять всем, кто захочет повторить"подвиг" украинских моряков – их ждут большие неприятности. Дело втом, что глава СНБО Украины Турчинов подговаривает европейских и американских военныхпомочь украинским судам пройти Керченский пролив.В России на самом высоком уровне было заявлено о том, чтоесли американские или европейские корабли войдут в российские территориальныеводы, с ними произойдет то же самое, что и с украинскими судами-нарушителями.