Жители канадского городка Роддиктон-Байд-Арм, в котором проживают чуть больше тысячи человек, страдают от внезапного нашествия морских котиков. Из-за строгих местных законов люди не могут ни помочь животным, ни обезопасить себя от них, сообщает британская телерадиокомпания BBC.Морские котики выползли на улицы городка, перекрыв некоторым жителям проходы к домам, а также блокировав автомагистрали. Двух незваных гостей уже сбили машины.Few out for a crawl today pic.twitter.com/Qbb5pazTmD— Brendon FitzPatrick (@BrendonFitzPat3) 6 января 2019 г.Морские котики действительно обитают неподалеку от Роддиктон-Байд-Арма, однако, как правило, животные проводят большую часть времени на одной из прибрежных льдин.Биологи считают, что из-за резких январских морозов животные выползли на берег, а затем слишком далеко уползли от него и потерялись.The seals have taken over in Roddickton-Bide ArmThey've been spotted all over town, and two of the animals have died, but DFO says that's normal https://t.co/jT0HnKdt31 pic.twitter.com/ce6gG6oFyo— CBC N.L. (@CBCNL) 9 января 2019 г.Местные жители обратились за помощью к федеральным властям. Эксперты опасаются, что ослабшие и голодные морские котики могут не дождаться прибытия официально разрешенной помощи.