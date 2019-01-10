Он руководил регионом с 1991 по 1996 год

Он руководил регионом с 1991 по 1996 годПервый глава администрации Владимирской области Юрий Власов скончался на 58-м году жизни. Он руководил регионом с 1991 по 1996 год.Юрий Васильевич родился в Ставропольском крае. Окончил институт в Москве. Работал и экономистом, и научным сотрудником отдела экономических исследований, научным сотрудников Всесоюзного научно-исследовательского ящурного института во Владимире.В 1990 году Власова избрали депутатом Владимирского областного Совета. В сентябре 1991 года он стал заместителем председателя Исполкома Владимирского горсовета, а 25 сентября – главой администрации области. В январе 1996 года вошел в состав Совета Федерации, был членом Комитета по вопросам экономической политики, затем членом Комитета по вопросам социальной политики.Администрация Владимирской области выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Васильевича. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.Прощание с Ю.В. Власовым пройдёт 11 января в Сретенском храме по адресу: ул. Ломоносова, 17А.