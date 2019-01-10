10.01.2019

2019-01-10 11:31:08

Упомянутый на пресс-конференции Путина ребенок умер от рака

В ночь на 10 января в больнице в Иркутской области от рака умер трехлетний мальчик, историю которого рассказали на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Похоронить ребенка помогут местные власти. "Конечно, при необходимости мы окажем семье помощь, как материальную, так и организационную", – цитирует телеканал "" мэра города Черемхово Вадима Семенова. Он отметил, что пока родственники мальчика не обращались ни с какими просьбами и отметил, что маме ребенка надо дать время, чтобы прийти в себя после произошедшего.