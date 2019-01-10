ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Джураева Хабибуло Саидовича, 16.02.1959 года рождения...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Джураева Хабибуло Саидовича, 16.02.1959 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 01.01.1989 года.Приметы: рост около 170 см, среднего телосложения, волосы тёмные, глаза карие.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29