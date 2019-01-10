Астрофизикам из университета Британской Колумбии удалось установить источник мистических радиосигналов из космоса, который ученые пытались определить с 2007 года. Оказалось, он расположен почти в трех миллиардах световых лет от Земли.

Астрофизикам из университета Британской Колумбии удалось установить источник мистических радиосигналов из космоса, который ученые пытались определить с 2007 года. Оказалось, он расположен почти в трех миллиардах световых лет от Земли, сообщает BBC.Приблизиться к разгадке таинственного космического явления канадским ученым помог радиотелескоп CHIME (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment).С его помощью удалось определить, что быстрые радиовсплески, источник которых исследователи пытались установить годами, исходят со стороны карликовой галактики в миллиардах световых лет от нас.По словам астрофизиков, источник сигнала должен обладать невероятной энергией. Во время каждого всплеска, который длится доли секунды, энергии вырабатывается почти в 25 миллионов раз больше, чем ее способно произвести Солнце.Пока у исследователей есть две основные версии происхождения сигнала. Первая – ее вырабатывает некий сверхмассивный объект, например, черная дыра. Вторая версия – энергия исходит от нейтронной звезды (так называемого магнетара), у которого невероятно мощное магнитное поле.В некоторых СМИ также появилась информация о том, что излучать энергию может "неизвестный космический корабль".