Петербургский таксист сбил человека и врезался в автобусную остановку, уходя от столкновения с маршруткой. Камера регистратора запечатлела момент столкновения.

Петербургский таксист сбил человека и врезался в автобусную остановку, уходя от столкновения с маршруткой. Камера регистратора запечатлела момент столкновения.ДТП произошло около половины второго 10 января у дома 216 по Выборгскому шоссе. На кадрах видно, что водитель Kia Rio рассчитывал обогнать несколько машин по крайней правой полосе, но поздно заметил подъехавшую к остановке маршрутку. На заснеженной дороге ему не хватило пространства, чтобы остановиться, и тогда 24-летний таксист принял решение уйти вправо, дабы избежать столкновения с автобусом.Легковушка боком заехала на остановку, сбила не успевшего отскочить мужчину и врезалась в павильон. Пострадавший после осмотра отказался от госпитализации."Реакция сработала на то, чтобы свести к минимуму повреждения машины. Ему просто невыгодно портить машину, а на людей ему положить. Вряд ли кто из них потребует моральную компенсацию", — нашел объяснение поведению водителя один из пользователей.