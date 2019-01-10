В ночь на четверг, 10 января, в больнице города Черемхова скончался онкобольной мальчик Владислав Шестаков, о помощи которому попросили президента России Владимира Путина в ходе его большой пресс-конференции.

В ночь на четверг, 10 января, в больнице города Черемхова скончался онкобольной мальчик Владислав Шестаков, о помощи которому попросили президента России Владимира Путина в ходе его большой пресс-конференции.Накануне родственники ребенка сообщили, что семья отказалась от планов по транспортировке трехлетнего мальчика за рубеж на лечение. Причиной такого решения стало крайне тяжелое состояние ребенка и заключения врачей о его нетранспортабельности.Как сообщалось, 20 декабря минувшего года на большой пресс-конференции президента России один из журналистов рассказал о ситуации в семье страдающего тяжелым онкологическим заболеванием мальчика Владислава Шестакова, напоминает ТАСС. Представитель СМИ попросил главу государства оказать содействие в транспортировке больного ребенка, которого согласилась принять на лечение одна из клиник Турции. Ранее мальчика отказались принять клиники Испании и Германии, признав его нетранспортабельным. Российские врачи также констатировали, что перелет больной ребенок не перенесет.После пресс-конференции Владимира Путина в Министерстве здравоохранения Иркутской области сообщили, что Владислав Шестаков признан неизлечимо больным и нетранспортабельным. В последние дни жизни ребенок был подключен к искусственной вентиляции легких и находился на сильнодействующих обезболивающих препаратах.Губернатор Иркутской области Сергей Левченко выразил соболезнования семье скончавшегося ребенка. "Это огромная потеря для вас, ваших родных и близких, для всех, кто знал и любил Влада. Такая страшная беда вызвала в наших сердцах сочувствие и боль. Вместе с вами в эти дни скорбят и разделяют горечь утраты все жители Иркутской области", — написал он в телеграмме.