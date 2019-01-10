В Госдуму внесен законопроект, который запрещает передачу Курильских островов. Инициативу внесли на рассмотрение депутатов после того, как японский парламент принял поправки в законодательство, согласно которым четыре острова принадлежат Японии.

В Госдуму внесен законопроект, который запрещает передачу Курильских островов, передает ТАСС.В законе говорится, что Курильские острова принадлежат России по итогам Второй мировой войны на основании ряда документов, среди которых Каирская декларация 1943 года, Потсдамская декларация 1945 года, а также договор с Японией, подписанный 8 сентября 1951-го в Сан-Франциско."Правовые акты, содержащие положения об отторжении территории Курильских островов, не подлежат ратификации, опубликованию, введению в действие и применению", — также подчеркивается в документе.Инициативу внесли на рассмотрение депутатов после того, как японский парламент принял поправки в законодательство, согласно которым четыре острова принадлежат Японии, и перед страной стоит задача приложить максимум усилий, чтобы их вернуть.Москва и Токио уже несколько десятилетий пытаются выработать мирный договор по итогам Второй мировой войны. Камнем преткновения стала южная часть Курил.