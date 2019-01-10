За незаконное хранение наркотиков - под арест. В Киржачском районе в машине 33-летнего местного жителя полицейские нашли подозрительные свёртки и таблетки.

За незаконное хранение наркотиков - под арест. В Киржачском районе в машине 33-летнего местного жителя полицейские нашли подозрительные свёртки и таблетки. Как показала экспертиза, это почти 700 граммов гашиша, больше 5 граммов амфетамина и иные наркотические средства, имеющие в своём составе синтетические компоненты. Найденное предназначалось для распространения в Киржачском районе. На подозреваемого завели уголовное дело и арестовали.