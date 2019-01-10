СледКом проводит расследование

СледКом проводит расследованиеВ Кольчугино местную жительницу обвиняют в убийстве ребенка. Об этом сообщает региональный СледКом.Вечером 29 декабря в полицию сообщили о смерти 6-месячной девочки. Правоохранители тут же задержали мать ребенка.В тот злополучный день 22-летняя девушка сидела с дочкой одна. В какой-то момент, как рассказала сама обвиняемая, девочка стала много капризничать и мать нанесла ей множественные удары рукой. Увидев, что дочка начала закатывать, девушка испугалась и побежала к соседке. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть малышки, которая наступила от ударов матери.Следователь и судебно-медицинский эксперт пришли к выводу, что обвиняемая не до конца искренне рассказывает о том, что произошло. В настоящее время назначены все необходимые экспертизы.