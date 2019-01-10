Сумма материального ущерба, причиненного собственнице драгоценностей, составила около 100 000 рублей.

7 января текущего года в дежурную часть ОМВД России по Кольчугинскому району обратилась 47-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что из её дома были похищены украшения из золота на сумму около 100 000 рублей.Спустя несколько часов по подозрению в причастности к совершению кражи драгоценностей был задержан 35-летний местный житель. В содеянном злоумышленник сознался.Сотрудниками полиции установлено, что подозреваемый, находясь в гостях у потерпевшей, выбрал момент, когда хозяйка дома оставит его без внимания, похитил находившиеся в свободном доступе золотые украшения и впоследствии продал их.В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Кольчугинскому в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.