Спасти малыша не удалось

Спасти малыша не удалосьНа территории Новосельского поселения возник очаг бешенства, сообщают со ссылкой на Ковровскую районную станцию по борьбе с болезнями животных.В ноябре прошлого года во дворе частного дома в деревне Суханиха 3-месячного щенка покусал дикий енот.Хозяин отвез питомца к ветеринару, который сделал животному прививку от бешенства и рекомендовал следить за дальнейшим поведением щенка. Семье тоже посоветовали пройти курс вакцинации. Однако в декабре щенок умер.В результате исследования биоматериала диагноз бешенства подтвердился.В последние годы в Ковровском районе наблюдается неблагоприятная ситуация по бешенству. Пик заболеваемости пришёлся на 2014 год, тогда зарегистрировали 31 случай заболевания животных.Единственное средство защиты от бешенства - прививки антирабической вакциной, которые необходимо сделать сразу после укуса. В экстренных случаях необходимо звонить 01 или 112 (с мобильного).