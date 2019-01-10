Фигуранты изготавливали и представляли в офис Центра урегулирования убытков страховой организации подложные документы о наступлении страховых случаев вследствие залива квартир водой...

«Сотрудниками Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве и Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке Отдельного батальона ППСП УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой занимались мошенническими действиями в сфере страхования», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Фигуранты изготавливали и представляли в офис Центра урегулирования убытков страховой организации подложные документы о наступлении страховых случаев вследствие залива квартир водой. После чего документы направлялись в Центр имущественных платежей и жилищного страхования для перечисления страховой субсидии из бюджетных средств. При содействии специалистов одной из страховых компаний удалось установить, что в действительности страховые случаи не наступали и комиссией управляющей компании акты обследований жилой площади не составлялись.В состав организованной группы также были вовлечены жители столицы, которые за денежное вознаграждение участвовали в мошеннической схеме.Сотрудниками полиции зафиксировано более 14 фиктивных страховых случаев с получением компенсации за счет бюджетных денежных средств. По предварительным данным, злоумышленниками извлечен доход на сумму около 1 миллиона рублей.При проведении 18 обысков в офисных и жилых помещениях, расположенных на территории Москвы, а также Московской области, обнаружены и изъяты вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного дела. В результате оперативно-розыскных мероприятий в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве доставлены четверо подозреваемых, которым предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования».В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление иных эпизодов противоправной деятельности, а также установление иных участников организованной группы.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93