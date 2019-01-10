В ходе личного досмотра после получения посылки, отправленной из страны ближнего зарубежья, у 39-летнего приезжего мужчины были обнаружены 4 стеклянные ампулы с жидкостью и 6 пластин со 120 таблетками...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по Красносельскому району задержали подозреваемого в контрабанде сильнодействующих веществ.В ходе личного досмотра после получения посылки, отправленной из страны ближнего зарубежья, у 39-летнего приезжего мужчины были обнаружены 4 стеклянные ампулы с жидкостью и 6 пластин со 120 таблетками. Согласно результатам исследования, изъятое является сильнодействующими веществами - тестостерон и дегидрохлорметилтестостерон.Следствием ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61