Почти 4 тысячи владимирцев решили начать год с поиска новой работы. Как выяснили аналитики HeadHunter, среди решивших сменить работу в начале года преобладают мужчины – на них приходится 67,8% резюме.

Почти 4 тысячи владимирцев решили начать год с поиска новой работы. Как выяснили аналитики HeadHunter, среди решивших сменить работу в начале года преобладают мужчины – на них приходится 67,8% резюме. Что касается возраста, то в 52% случаев - это люди от 18 до 30 лет. 9,5% резюме принадлежат соискателям старше 50 лет. Исследования HeadHunter показывают, что в 2019 будет наблюдаться высокий спрос на рабочий персонал, продавцов, менеджеров по продажам, а также на ИТ-специалистов.