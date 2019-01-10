10.01.2019

2019-01-10 20:45:49

В одной из школ Башкирии произошел пожар

В Башкирии задымилось здание школы населенного пункта Ермолаево Куюргазинского района. На тушение пожара отправились 9 единиц техники.



Выяснилось, что загорелась люминесцентная лампа в кабинете физики на втором этаже. Погибших и пострадавших нет, пишет .