Предприятие хотят признать банкротом

Предприятие хотят признать банкротомРегиональный СледКом возбудил уголовное дело за невыплату заработной платы в санатории «Сосновый бор».По данным следствия, руководство акционерного общества не выплатило в полном объеме заработную плату 11 сотрудникам на общую сумму около 1 миллиона рублей. Граждане вынуждены были уволиться из санатория и обратиться за помощью к уполномоченным органам для восстановления своих трудовых прав.Санаторий «Сосновый бор» в Петушинском районе, где лечили заболевания почек, органов пищеварения и обмена веществ больше полугода не работает, предприятие хотят признать банкротом.Расследование уголовного дела продолжается.