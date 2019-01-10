Столичные медики осваивают новый метод реабилитации так называемых хрустальных детей, у которых из-за чрезвычайной хрупкости костей часто случаются переломы. Бесконечные операции, инвалидная коляска и боязнь сделать шаг теперь могут остаться в прошлом.

Столичные медики осваивают новый метод реабилитации так называемых "хрустальных" детей, у которых из-за чрезвычайной хрупкости костей часто случаются переломы. Бесконечные операции, инвалидная коляска и боязнь сделать шаг теперь могут остаться в прошлом.Каждое движение дается с большим трудом, но несмотря на усталость, Денис старается не подавать виду. Сейчас он пример для младшего брата, который занимается на соседнем коврике. Ведь только так у них есть шанс стать сильнее и крепче. И если не победить, то хотя бы немного уменьшить последствия тяжелого заболевания — несовершенного остеогенеза."У него в 2 месяца был перелом. И потом пошло — где-то уже за 30 переломов у нас было", — рассказывает Надежда Ремезова.Как итог — десятки операций и инвалидная коляска. Чтобы доказать мальчикам, что они, как и все, еще смогут бегать и прыгать, мама взяла им билет из Владимира в Москву. Всего неделя реабилитации и уже есть результат.Новую программу реабилитации для людей с несовершенным остеогенезом в Научном центре здоровья детей разрабатывали ни один месяц. Это по-настоящему уникальный медицинский проект — всего за 12 дней врачам надо в буквальном смысле поставить ребенка на ноги."Мы считаем самым важным обучить их самостоятельной работе дома, обучить их родителей, чтобы они могли заниматься каждый день самостоятельно и уменьшить риск переломов в своей ежедневной деятельности", — объясняет Галина Лупандина-Болотова, заведующая отделением лечебной физкультуры Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей.Из-за нарушения обмена белка и недостатка коллагена их кости становятся хрупкими и ломаются почти от каждого прикосновения. Чтобы этого не было, "хрустальным" детям нужны ежедневные занятия.- Можете обратить внимание, что картина здесь изменилась! У ребенка появился свод стопы, включились необходимые нам группы мышц.- У нас недавно опять был перелом левой голени. Она плохо наступает на ножку. И вот сейчас она лучше стала ходить, ровнее, более правильно ее ставит.Но реабилитация — это не только лечебная физкультура, это целый комплекс ежедневной работы над собой: физиотерапия, занятия с логопедом и психологом."Так как они находятся в особых социальных условиях с самого раннего возраста, то и познавательное развитие также нуждается в постоянном динамическом развитии", — поясняет Мария Афонина, психолог Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей.В конце прошлого года такую реабилитацию уже прошли 10 детей с диагнозом несовершенный остеогенез. Сейчас в центре готовятся принять новых пациентов. А в будущем, как надеются врачи, по этой программе смогут заниматься и в других больницах Москвы.