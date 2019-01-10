10.01.2019

2019-01-10 14:25:56

В Удмуртии Газель столкнулась с КамАЗом

Утром 9 января на 35-м километре подъезда к городу Пермь от трассы М-7 "Волга" Алнашского района Удмуртии "Газель" выехала на встречную полосу, где столкнулась с КамАЗом, передает ИА "". По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением. В результате пострадали двое пассажиров. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.