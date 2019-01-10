Встреча правоохранителей и школьников прошла в лагере дневного пребывания.

Сотрудники Госавтоинспекции в период зимних каникул проводят профилактические беседы с учениками образовательных учреждений. Ключевыми темами встреч являются правила безопасного поведения в зимний период. На днях очередная встреча состоялась в школьном лагере дневного пребывания «Солнышко» поселка Никологоры Вязниковского района.В ходе беседы с ребятами сотрудники полиции напомнили о важности соблюдения Правил дорожного движения, а также проверили, насколько верно мальчишки и девчонки трактуют смысл некоторых дорожных знаков.Особое внимание в ходе беседы дорожные полицейские уделили правилам пересечения проезжей части. Правоохранители напомнили, что в зимний период времени на скользкой дороге тормозной путь автомобиля увеличивается и неожиданное появление пешехода может привести к трагедии.Также полицейские напомнили о важности использования световозвращающих элементов, благодаря которым пешеход в сумерках пешеход становится более заметным.В завершение встречи полицейские продемонстрировали школьникам мультипликационный фильм о правилах дорожного движения и ответили на вопросы ребят.