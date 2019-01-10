Актер и продюсер устроил себе
уединенные зимние каникулы. Об этом он Игорь Верник рассказал на своей странице
в Instagram.
Актер и продюсер устроил себе
уединенные зимние каникулы. Об этом он Игорь Верник рассказал на своей странице
в Instagram.
Шоумен предпочел фешенебельным
пляжным курортам с лазурными берегами заснеженные склоны. отправился в
горы, чтобы побыть там в одиночестве и пережить стресс после громкого скандала,
виновником которого недавно оказался.
"Уехал в
горы. Один. Голову разгрузить. Всем радости, добра, любви, преданных друзей…
Всего, что делает вас счастливыми!" – написал в своем микроблоге 55-летний телеведущий.
Видимо, после случившегося артисту захотелось сбежать из столицы и побыть
наедине с самим собой. Однако, куда именно отправился, Верник не рассказал. Поклонники пожелали артисту хорошего
отдыха.
Ранее
Игорь Верник подтвердил, что действительно проехал по пешеходной зоне в районе
Камергерского переулка в Москве. Как писали "Дни.ру",
внедорожник Range Rover актера, рассекающий по пешеходной зоне в центре столицы,
снял очевидец. При этом охрана отгоняла прохожих от машины, беспокоясь, как бы
они не поцарапали дорогое авто. Поступок Верника вызвал резонанс в Сети.
Отреагировали
на поступок шоумена и знаменитости. Так, Ксения Собчак считает, что журналисты нарочно активно
разжигают скандал по поводу Верника и поездки по Камергеру на джипе".
"Вы идиоты? Почему никто не знает, что к служебному въезду МХТа можно
въехать только так?", – написала она в своем Telegram-канале
"Кровавая барыня". Отметим, Игорь служит в данном театре.