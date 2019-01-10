Актер и продюсер устроил себе уединенные зимние каникулы. Об этом он Игорь Верник рассказал на своей странице в Instagram.

Актер и продюсер устроил себеуединенные зимние каникулы. Об этом он Игорь Верник рассказал на своей страницев Instagram.Шоумен предпочел фешенебельнымпляжным курортам с лазурными берегами заснеженные склоны. отправился вгоры, чтобы побыть там в одиночестве и пережить стресс после громкого скандала,виновником которого недавно оказался."Уехал вгоры. Один. Голову разгрузить. Всем радости, добра, любви, преданных друзей…Всего, что делает вас счастливыми!" – написал в своем микроблоге 55-летний телеведущий.Видимо, после случившегося артисту захотелось сбежать из столицы и побытьнаедине с самим собой. Однако, куда именно отправился, Верник не рассказал. Поклонники пожелали артисту хорошегоотдыха.РанееИгорь Верник подтвердил, что действительно проехал по пешеходной зоне в районеКамергерского переулка в Москве. Как писали "Дни.ру",внедорожник Range Rover актера, рассекающий по пешеходной зоне в центре столицы,снял очевидец. При этом охрана отгоняла прохожих от машины, беспокоясь, как быони не поцарапали дорогое авто. Поступок Верника вызвал резонанс в Сети.Отреагировалина поступок шоумена и знаменитости. Так, Ксения Собчак считает, что журналисты нарочно активноразжигают скандал по поводу Верника и поездки по Камергеру на джипе"."Вы идиоты? Почему никто не знает, что к служебному въезду МХТа можновъехать только так?", – написала она в своем Telegram-канале"Кровавая барыня". Отметим, Игорь служит в данном театре.