Почти тридцать две тысячи рублей за квадратный метр. Такую компенсацию на приобретение нового жилья получат пострадавшие во время ЧП в Магнитогорске. Как отмечается в сообщении пресс-службы вице-премьера Виталия Мутко, распоряжения правительства уже подписаны.

Почти тридцать две тысячи рублей за квадратный метр. Такую компенсацию на приобретение нового жилья получат пострадавшие во время ЧП в Магнитогорске. Как отмечается в сообщении пресс-службы вице-премьера Виталия Мутко, распоряжения правительства уже подписаны.Подъезд десятиэтажки обрушился в канун Нового года из-за взрыва бытового газа. Погибли 39 человек. Свыше ста семей — остались без квартир, напоминает телеканал "Россия 24".Как идёт ликвидация последствий — накануне обсудили на совещании у премьера. Дмитрий Медведев напомнил, что ранее на оказание помощи из резервного фонда направили 65 миллионов рублей. По словам губернатора, часть денег люди уже получили, кроме того — идут выплаты из бюджета региона.