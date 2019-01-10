Контрольный пакет акций АО Ажур-медиа, издателя Фонтанки.ру, перешел в руки медиаменеджера Виктора Шкулева. Он заявил, что намерен активно развивать Фонтанку как современное медиа

Российский медиаменеджер Виктор Шкулев стал владельцем контрольного пакета акций АО Ажур-медиа, которое издает интернет-газету Фонтанка.ру. Сообщение об этом опубликовано на сайте издания.Новым владельцем контрольного пакета акций АО Ажур-медиа стал известный российский медиаменеджер Виктор Шкулев. Эта сделка — крупнейшая на рынке СМИ Петербурга за последнее время и одна из самых крупных в стране в разряде электронных медиа. Соответствующее заявление сделал 10 января председатель совета директоров Ажур-медиа Андрей Константинов, — говорится в сообщении.По словам Константинова, акционерами компании являются на сегодняшний день пять человек, а прежние партнеры решили полностью выйти из бизнеса.Я очень доволен, что интерес к Фонтанке проявил Виктор Шкулев, с которым мы знакомы с 1994 года, со времен работы в Комсомольской правде. Это один из самых серьезных в мире медиа людей в России, предприниматель, говорящий с нами на одном языке. Он много опытнее нас, но нам понятны и близки его взгляды на бизнес, — отметил Константинов.​Он заверил, что в результате длительных переговоров стороны согласовали мельчайшие детали будущей работы, и добавил, что изменения будут касаться бизнеса, а серьезной смены редакционной политики не предвидится.Виктор Шкулев подтвердил РБК информацию о покупке контрольного пакета акций АО Ажур-медиа, однако сумму сделки раскрывать отказался. Мы будем очень активно развивать Фонтанку как городское современное медиа, самое актуальное и авторитетное издание в городе, — сказал Шкулев.По информации на сайте компании Hearst Shkulev Media, в нее входят издания ELLE, ELLE girl, ELLE Decoration, Maxim, Marie Claire, Счастливые родители/Parents, Psychologies, Departures, Антенна-Телесемь, StarHit, Вокруг Света, Woman's Day, Woman.ru, а также федеральная сеть городских порталов, сайт поиска жилья N1.RU и сайт поиска работы Зарплата.ру.По данным Mediascope, общая ежедневная российская аудитория 32 проектов Hearst Shkulev Media только на десктопах в октябре 2018 года превышала 1,5 млн человек в возрасте от 12 до ​64 лет. Среди самых популярных городских сайтов, которыми управляет Hearst Shkulev Media, — екатеринбургский E1.ru (195 тыс. человек в день) и новосибирский Ngs.ru (193 тыс.).